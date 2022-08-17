БЕЛГРАД, 17 авг — ПРАЙМ. Цены на товары и услуги в Хорватии в июле этого года выросли относительно июля прошлого года на 12,3%, что является рекордным показателем за все время с начала ведения статистики после провозглашения независимости в 1991 году, передает национальное телевидение HRT. Годовая инфляция в Великобритании обновила рекорд с 1982 года в июле

"Цены на товары и услуги для личного потребления, измеренные индексом потребительских цен в июле (2022 года) относительно июня, выросли на 0,4%, а относительно июля прошлого года – на 12,3%, согласно данным государственного управления статистики (DZS)", — передает телеканал.

"Это самый большой процент инфляции с тех пор, как DZS ведет учет данных. При этом он (рост) ускорился относительно июня, когда составил 12,1% к июню прошлого года", — подчеркивается в сообщении.

Наибольший годовой рост цен отмечен на топливо и продукты питания.