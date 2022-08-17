МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Скорректированный объем продаж с учетом инфляции в продовольственном сегменте в Швеции сократился, по данным за июль, на 6,8% за год, сообщает отраслевая организация Svensk Dagligvaruhandels со ссылкой на статистический центр. СМИ: в Швеции вынуждены вернуться к использованию мазута на ТЭС

Svensk Dagligvaruhandels приводит данные статистического управления Швеции, согласно которым, скорректированный объем продаж с учетом инфляции в этом сегменте в июле текущего года оказался на 6,8% меньше по сравнению с июлем 2021 года на фоне того, что цены на еду и безалкогольные напитки выросли на 13,5% за тот же период.

Кроме того, организация сообщает, что по сравнению с июлем прошлого года показатели объема торговли в интернете за прошлый месяц сократились на 18%, а доставки на дом — на 10,8%. Как отметила глава организации Карин Бринелль, в целом летом доля продаж в электронной коммерции чаще всего снижается, но в июле сокращение составило по меньшей мере 3%, что стало рекордным показателем со времен начала пандемии коронавируса.