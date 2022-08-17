МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Министерство финансов России назвало необоснованными и спекулятивными предложения некоторых западных стран отнести российские алмазы к "конфликтным". NYT: страны Запада хотят присвоить российским алмазам статус "кровавых"

США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" из-за ситуации на Украине, сообщала ранее в среду New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати, адресованное председателю Кимберлийского процесса.

"Россия всегда была и остается исключительно ответственным участником Кимберлийского процесса. Попытки поставить под сомнение полное соблюдение Россией Системы сертификации Кимберлийского процесса необоснованны и спекулятивны", — сообщает Минфин.

Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" — нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.

Минфин пояснил, что в основу системы сертификации Кимберлийского процесса легла российская система государственного контроля за производством, импортом и экспортом алмазного сырья. Сегодня она встроена в нормативную базу Евразийского экономического союза и продолжает эффективно бороться с появлением "конфликтных алмазов" на его территории.

По сообщению министерства, предложения признать российские алмазы не соответствующими требованиям Кимберлийского процесса показывают низкий уровень информированности инициаторов предложений. "Россия выступала за работу по пересмотру определения в течение последних 5 лет, зачастую являясь единственным участником, который пытался добиться консенсуса между порой противоположными точками зрения за столом переговоров", — добавили в министерстве.

Также Минфин подчеркнул, что выплаты налогов и дивидендов от добычи алмазов в России являются основой развития сообщества в Якутии, где добывается 90% алмазов. При этом за последние 10 лет единственными платежами от добычи алмазов в регионе, которые не направлялись на развитие Якутии, являются дивиденды, выплачиваемые институциональным акционерам, в основном проживающим в США и ЕС.