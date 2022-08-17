МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июле не изменился по сравнению с июнем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Фьючерсы на фондовые индексы США в минусе перед выходом протокола ФРС

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали увеличения показателя на 0,1%.

Динамика июня при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда выросли на 0,8% к маю, а не на 1%, как сообщалось ранее.