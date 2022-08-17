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Розничные продажи в США остались на уровне июня в июле
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Объем розничных продаж в США в июле не изменился по сравнению с июнем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ,... ПРАЙМ, 17.08.2022
экономика, новости, сша, минторг, розничные продажи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июле не изменился по сравнению с июнем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали увеличения показателя на 0,1%.
Динамика июня при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда выросли на 0,8% к маю, а не на 1%, как сообщалось ранее.