МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Минск считает целесообразной реализацию 23 инвестиционных проектов на сумму 2,2 миллиарда долларов в рамках проводимой с Москвой работы по импортозамещению на фоне санкций Запада, 14 из них Россия одобрила. Об этом заявил заместитель главы Министерства экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич. Белорусские власти назвали причину инфляции в стране

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Минск предложил Москве совместные инвестпроекты, которые позволили бы в условиях западных санкций заместить критический для союзного рынка импорт. Россия, по его словам, выделит 1,5 миллиарда долларов на участие белорусской стороны в программах импортозамещения. Белорусский премьер-министр Роман Головченко также отметил, что проект соглашения с Россией о кредите на 1,5 миллиарда долларов для импортозамещающих проектов находится на финальной стадии подготовки.

"Сформирован перечень из 23 интеграционных проектов на сумму 2,2 миллиарда долларов. По 14 на 1,6 миллиарда долларов российскими партнерами уже одобрена целесообразность реализации", — подчеркнул Ярошевич.

По его словам по 11 из них Минпром Белоруссии разработал графики подготовки бизнес-планов.

Кроме того, Минпром, Минздрав, "Беллегпром" и "Белнефтехим" договорились с российской стороной по поставкам замещающих критический импорт товаров для бесперебойной работы предприятий обоих государств. "И дальше такое партнерство будет дополняться и расширяться", — указал Ярошевич.