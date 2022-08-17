МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Алмазам из России не грозит исключение из Кимберлийского процесса, так как они не подпадают под критерии "кровавых" (добытых нелегально для финансирования региональных конфликтов и террористических группировок), рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. Минфин назвал попытки признать алмазы России "конфликтными" необоснованными

Ранее в среду газета The New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати председателю Кимберлийского процесса сообщила, что США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" из-за ситуации на Украине.

"Статус "кровавых" алмазов будет означать, что их нельзя будет легально продавать, покупать, обрабатывать и использовать участниками Кимберлийского процесса, которые представляют собой практически весь алмазный рынок. Однако шансов, что призыв присвоить российским алмазам статус "кровавых" получит развитие в рамках Кимберлийского процесса, практически нет", — заявил он.

По словам эксперта, статус "кровавых" может быть присвоен нелегально добытым алмазам, либо если деньги от их реализации используются для финансирования террористических организаций. "Алроса" – подконтрольная государству компания. Она ведет законную добычу алмазов на своей территории", — добавил Калачев.

Он добавил, что исключить российские алмазы также невозможно по причине вето, которое может наложить как сама Россия, так и дружественные страны — Белоруссия, Китай, Казахстан и Турция. "Наверняка, против выступит Индия, где обрабатывается около 90% природных алмазов, добываемых в мире, так как исключение России плохо для ограночного бизнеса Индии", — отметил Калачев.

Кимберлийский процесс — система сертификации, созданная в 2003 году с целью предотвращения потока алмазов из зон конфликтов, в настоящий момент туда входят порядка 80 стран.