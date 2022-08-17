МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Уход западных компаний с российского рынка освободил нишу в 11 миллиардов долларов в год, которую могли бы заполнить импортозамещающие товары Союзного государства. Об этом рассказал заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич. Белоруссия предложила России 23 проекта в сфере импортозамещения

"С уходом ряда иностранных компаний с российского рынка открылись дополнительные возможности в более 11 миллиардов долларов в интеграционном импортозамещении", — сообщил Ярошевич в интервью изданию "Республика", опубликованном в среду.

По его словам, например, для Белоруссии "огромный потенциал в деревообработке". "С рынка России ушла компания IKEA. А это ниша в 1 миллиард долларов. Сегодня возможности белорусских мебельщиков оцениваются в 400 миллионов долларов, а это уже 40% от освободившегося сегмента", — сказал он, добавив, что аналогичная ситуация и в легкой промышленности.

"Емкость рынка обуви, одежды и аксессуаров в России составляет до 100 миллиардов долларов. Потенциал замещения отечественными производителями оценивается в 600 миллионов долларов. Но есть возможности нарастить его за счет привлечения субъектов малого и среднего бизнеса, а это более 1900 организаций", — сообщил он.

Ярошевич отметил, что своевременно проведенная модернизация в Белоруссии "дает возможность оперативно нарастить выпуск товаров и удовлетворить ажиотажный спрос, использовав ситуацию себе в плюс". "Близость к границе значительно упрощает логистику поставок. Увеличению продаж также будет способствовать популярность бренда "Сделано в Беларуси" у российских потребителей. Сейчас важно грамотно использовать складывающуюся ситуацию, продуктивнее трудиться и активнее взаимодействовать с потенциальными заказчиками, чтобы максимально раскрыть свой потенциал", — констатировал он.