ВАШИНГТОН, 17 авг — ПРАЙМ. США приобретут 150 тысяч тонн украинского зерна, которые затем пойдут на гуманитарную помощь в Африку, сказано в распространенном в среду сообщении государственного секретаря страны Энтони Блинкена. WSJ сообщил об объемах закупки украинского зерна госагентством США

“Правительство США через Агентство по международному развитию (USAID) в партнерстве со Всемирной продовольственной программой потратит $68 миллионов на закупку, транспортировку и хранение до 150 тысяч метрических тонн украинского зерна для решения острой нехватки продовольствия”, — заявил он.

По его словам, закупка дополнит первоначальную отправку 23 тысяч тонн зерна в рамках Всемирной продовольственной программы для гуманитарной поддержки Африканского Рога, где историческая засуха угрожает жизням миллионов людей”.

В госдепе отметили, что общая сумма средств, направленных США на гуманитарную помощь в текущем фискальном году с учетом объявленной закупки украинского зерна, составит более 5,4 миллиарда долларов.

Ранее в четверг Wall Street Journal сообщал, что предстоящая покупка украинского зерна станет самой большой экспортной сделкой после начала российской спецоперации на Украине.