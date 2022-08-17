МИНСК, 17 авг — ПРАЙМ. Падение экспорта белорусских товаров в страны Запада и на Украину компенсировано на 80% за счет роста поставок в Россию и Китай, сообщил заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич. Белорусские власти назвали причину инфляции в стране

"Утрата одних рынков компенсируется наращиванием поставок на другие. Так, падение экспорта белорусских товаров в недружественные страны Запада и на Украину по итогам шести месяцев на 2,5 миллиарда долларов было практически на 80% компенсировано за счет роста поставок в Россию и Китай", — сообщил Ярошевич в интервью изданию "Республика", опубликованном в среду.

Он уточнил, что речь идет об экспорте таких товаров, как грузовики, запчасти для транспортных средств, автобусы, продукция металло­обработки, деревообработки, текстиль, пластмасса, строительные материалы, продовольствие и другие товары. "По многим позициям мы не только компенсировали выпадающие объемы, а наоборот, приросли. Работа по переориентации экспортных потоков будет продолжена", — сказал замминистра.

В частности, он рассказал, что по итогам первого полугодия экспорт товаров в Китай вырос в 1,8 раза и превысил 770 миллионов долларов. В прошлом году товарооборот достиг рекордных 5,1 миллиарда долларов. "Сформированы отраслевые экспортные и импортные заявки в КНР на 2022 год. Белорусскими производителями и отраслевыми регуляторами установлен тесный контакт с китайскими торговыми палатами, ассоциациями и импортерами по вопросам поставок. Ведется активная работа над соглашением о торговле услугами и осуществлении инвестиций. По планам его подпишем в следующем году", — сообщил замминистра.

При этом Ярошевич подчеркнул, что Белоруссия не собирается самостоятельно уходить с рынка ЕС. "Готовы и открыты к взаимовыгодному сотрудничеству в экономике со всеми странами. И уже видим готовность многих европейских компаний к возобновлению отношений. Мяч на их стороне. Уверен, что трезвый разум, прагматизм и экономическая выгода возобладают", — подчеркнул он.

Ярошевич отметил, что "есть выпадающие объемы экспорта по продукции нефтепереработки и калию, с июня закрыт премиальный европейский рынок для древесины, черных металлов и изделий из них, цемента, шин". По его словам, чтобы компенсировать эти потери, правительство сконцентрировало усилия на диверсификации рынков и наращивании объемов экспорта товаров, на которые не действуют санкционные ограничения. Уход западного бизнеса из России открыл нишу для белорусских товаров

Замминистра добавил, что для переориентации товарных потоков с западного направления на восток и юго-восток решается целый комплекс задач, связанных с поставкой комплектующих, отработкой новых логистических маршрутов, поиском партнеров, переходом на другие валюты в расчетах. Проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении количества разрешений для перевозчиков. Он заявил, что в 1,5 раза увеличен объем перевозок через российские порты, утроились железнодорожные контейнерные перевозки в Китай.

"Получены разрешения к имеющимся квотам на международные перевозки в Армении, Грузии, Кыргызстане, Турции, КНР. Существенно поддержали транспортную отрасль меры по перецепке/перевалке грузов, следующих из стран ЕС, обеспечив работой наших перевозчиков. На четверть вырос спрос на перевозки внутри страны во втором квартале, а быстрая переориентация на восточное направление позволила во многом компенсировать просевшее европейское", — сказал замминистра.