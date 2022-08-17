МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Убыток Нефтяного фонда Норвегии в первом полугодии 2022 года составил 173 миллиарда долларов против прибыли годом ранее, что составляет 14,4% от стоимости всех его активов, говорится в заявлении организации. В Норвегии заявили, что Осло поставляет Берлину максимальные объемы газа

"Государственный пенсионный фонд в первом полугодии 2022 года (понес убыток — ред.) в размере 14,4%, что соответствует 1,68 триллиона норвежских крон (173,3 миллиарда долларов — ред.)", — говорится в релизе.

По словам главы фонда мультимиллионера Николая Тангена, на рынок негативно повлияли растущие проценты по займам, высокая инфляция и специальная военная операция РФ на Украине.

Кроме того, в релизе подчеркивается, что ослабление норвежской кроны также повлияло на стоимость активов фонда.

В конце февраля Нефтяной фонд Норвегии решил заморозить инвестиции в России из-за ситуации на Украине.