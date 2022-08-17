МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за июль 2022 года снизилась на 69,6 миллиона рублей, или на 8,7%, и на 1 августа составила 732,1 миллиона рублей, сообщил Росстат. Полет в эконом-классе по России за неделю с 9 по 15 августа начал дешеветь

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа 2022 года на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 259,8 миллиона рублей (35,5%), в 2021 году – 136,3 миллиона рублей (18,6%), в 2020 году и ранее – 336 миллиона рублей (45,9%).

С задержкой выплаты заработной платы на 1 августа столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 43,9%; строительство – 14,3%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 11,3%; добыча полезных ископаемых – 8,5%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 8,4%; транспорт – 6,3%.