МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Черемушкинский суд Москвы в четверг проведет беседу по иску "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) к американской компании Nike о невыполнении гарантийных обязательств перед клиентам в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В России подали в суд на Nike за невыполнение обязательств перед клиентами

Судебное заседание назначено в 14.30 мск 18 августа. Согласно законодательству, беседа пройдет в закрытом режиме

ОПИ месяц назад подала в Черемушкинский районный суд Москвы иск к ООО "Найк" о невыполнении гарантийных обязательств перед клиентами. Как указано в исковом заявлении (имеется в распоряжении редакции РИА Новости), организация просит суд признать противоправными действия компаний "Найк" и "Найк Ритейл" и принудить их "прекратить противоправные действия", то есть возобновить свою деятельность и не прекращать ее до истечения сроков законных обязанностей перед потребителями.

"Компания Nike пока не выходила на связь и не представила план мероприятий, как она намерена соблюдать требования российского законодательства после прекращения импорта и закрытия магазинов. Важно помнить, что согласно российскому законодательству, минимальный срок ее обязательств перед гражданами составляет два года", — рассказал РИА Новости председатель общественной организации по защите прав потребителей ОПИ Олег Павлов.

"Следует заметить, что сам факт прекращения деятельности без выполнения обязательств перед покупателями является противоправным, вне зависимости от количества лиц, которые уже пострадали или еще пострадают от такой практики", — добавил председатель ОПИ.

В конце июня компания приняла решение полностью уйти с российского рынка. Тогда отмечалось, что сайт и мобильное приложение больше не будут доступны в стране, а магазины Nike, которые до этого были временно закрыты, больше не откроются.

Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).