МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июле ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,9% с 8,6% месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. ВВП еврозоны увеличился во втором квартале

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в четверг, 18 августа, в 12.00 мск.

В 15.30 мск минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 13 августа. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 3 тысячи — до 265 тысяч заявок.

В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в июле снизился до 4,89 миллиона с показателя июня в 5,12 миллиона сделок.