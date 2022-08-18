МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Москва активно сотрудничает с ООН по разблокировке вывоза российских удобрений и зерна, других продуктов, без решения этого вопроса проблему продовольственной безопасности не решить, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. Минсельхоз не увеличит расчетный запас госфонда по зерну

Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду прибыл во Львов, где он примет участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Тайипом Эрдоганом. В пятницу генсек, как ожидается, побывает в Одессе, а на следующий день посетит образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Стамбуле.

"В отношении выполнения ООН своих обязательств по нормализации поставок российского продовольствия, удобрений и сырья для их производства на мировые рынки отмечу следующее: с секретариатом ООН мы активно взаимодействуем. Он, в свою очередь, проводит адресную работу с Вашингтоном, Брюсселем и частными зарубежными компаниями. В стабилизации международных продовольственных рынков заинтересован весь мир, в первую очередь развивающиеся страны", — заявил Ильичев.

Он отметил, что пока не будут ликвидированы те искусственные нелегитимные препятствия Запада, с которыми компании РФ сталкиваются при осуществлении внешнеэкономической деятельности, восстановить нормальное функционирование цепочек поставок и решить другие задачи, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, едва ли возможно. Правительство ввело временную квоту на вывоз серы для минеральных удобрений

"Пока усилия ООН к желаемому результату не привели, но работа продолжается. Рассчитываем на успех", — заявил дипломат.

В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

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