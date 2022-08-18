МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Москва не считает необходимым привлекать третьи страны для сопровождения судов с зерном Украины, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. В МИД рассказали о работе с ООН по разблокировке вывоза удобрений и зерна

Накануне на Украину прибыл генсек ООН Антониу Гутерреш. В пятницу генсек, как ожидается, побывает в Одессе, а на следующий день посетит образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Стамбуле.

В свою очередь Ильичев, комментируя работу центра, напомнил, что в нем работают представителей России, Турции, Украины и ООН, механизм отслеживает передвижение грузов, координирует вопросы досмотра судов.

"С учетом того, что киевским властям удалось обеспечить безопасность маршрутов в границах своих территориальных вод, не видим необходимости в привлечении третьих стран для сопровождения судов", — сказал Ильичев РИА Новости.

В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

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