ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг — ПРАЙМ. Завод японского производителя строительной и горнодобывающей техники Komatsu в Ярославле, несмотря на проблемы с логистикой поставок, продолжает работать, сохраняя объемы производства и рабочие места, заявил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в интервью РИА Новости.

На вопрос РИА Новости о том, продолжает ли предприятие работать, Евраев ответил утвердительно.

"Да, продолжает. У нас не остановилось ни одно предприятие. Из-за сбоев в цепочке поставок и неопределенности в экономике Komatsu пока невозможно наращивать объемы производства, пока они остаются на уровне последних нескольких лет. При этом сохраняются рабочие места, и выплачивается 100% заработной платы, предприятие активно работает над восстановлением цепочки поставок", — рассказал врио губернатора.

Komatsu — японская компания, занимающая второе место в мире и первое в Азии по продажам строительной и дорожной техники. Завод в Ярославле открылся в 2010 году, став первым сборочным заводом концерна в России и 28-м по счету в мире. На заводе выполняется полный цикл сборки строительной техники.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.