МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Более полумиллиона тонн продовольствия, но это не пшеница, а кормовые культуры, которые отправляют не в нуждающиеся, а богатые страны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. В МИД не считают нужным привлекать третьи страны к проводке судов с Украины

По его словам по состоянию на 16 августа суда "с 535 тысячами тонн продовольствия уже вышли по согласованному гуманитарному коридору".

"Пока основная часть продовольствия — на настоящий момент не пшеница, а кормовые культуры – кукуруза, соя, — направляется не в нуждающиеся развивающиеся страны, а, к нашему удивлению, в богатые государства. В Великобританию, Ирландию, Италию, Республику Корея", — отметил Ильичев. Хотя, как напомнил он, "при согласовании инициативы мы исходили из необходимости срочного решения кризисных ситуаций в продовольственной сфере развивающихся стран".

В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

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