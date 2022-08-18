В МИД заявили, что с Украины вывезено полмиллиона тонн продовольствия, но не нуждающимся
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Более полумиллиона тонн продовольствия, но это не пшеница, а кормовые культуры, которые отправляют не в нуждающиеся, а богатые страны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
По его словам по состоянию на 16 августа суда "с 535 тысячами тонн продовольствия уже вышли по согласованному гуманитарному коридору".
"Пока основная часть продовольствия — на настоящий момент не пшеница, а кормовые культуры – кукуруза, соя, — направляется не в нуждающиеся развивающиеся страны, а, к нашему удивлению, в богатые государства. В Великобританию, Ирландию, Италию, Республику Корея", — отметил Ильичев. Хотя, как напомнил он, "при согласовании инициативы мы исходили из необходимости срочного решения кризисных ситуаций в продовольственной сфере развивающихся стран".
В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.
https://1prime.ru/state_regulation/20220818/837819324.html