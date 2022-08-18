МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров обсудил с советникм премьер-министра Индии Аджитом Довалом вопросы двусторонних торгово-экономических связей. Об этом заявили в пресс-службе российского правительства. Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере

Замглавы правительства России в качестве председателя российской части межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству подчеркнул в ходе встречи с индийской строной важность максимально полно задействовать механизм межправкомиссии для комплексного укрепления двустороннего взаимодействия.

"Стороны обсудили развитие торгово-экономических связей и актуальные вопросы кооперации в других сферах, представляющих взаимный интерес, включая мирное использование космического пространства", — сказано в релизе.

Вице-премьер России также поздравил индийских партнеров с 75-летием провозглашения независимости Индии, заключили в пресс-службе.