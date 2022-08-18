МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Возгораний на территории Москвы не обнаружено, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. В Минобороны предупредили о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС

"В связи с поступающими обращениями на запах гари главное управление сообщает, что возгораний на территории Москвы нет, причинами неприятного запаха являются действующие природные пожары на территории Рязанской области", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что ситуация находится на особом контроле у руководства главка.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Роспотребнадзор из-за появления запаха гари рекомендовал временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, использовать на улице маски и регулярно проводить влажную уборку, сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с сохраняющейся возможностью задымления населенных пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленные на исключение рисков отравлений продуктами горения, предусматривающие: временное ограничение пребывания детей на игровых площадках, а также ограничение времени прогулки в детских дошкольных учреждениях", — говорится в сообщении. Роспотребнадзор порекомендовал носить маски в некоторых регионах

Кроме того, рекомендуется ограничить физические нагрузки, в том числе работы на отрытом воздухе, уточнили в ведомстве. Во время пребывания на открытом воздухе следует использовать средства защиты органов дыхания — медицинские маски.

В помещениях нужно проводить регулярную влажную уборку, подчеркнули в пресс-службе.

Также рекомендуется обильное питье, лучше всего щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай. При возникновения симптомов острого заболевания или недомогания — появлении признаков одышки, кашля, бессонницы необходимо обратиться к врачу, пояснили в ведомстве.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что ветер продолжит нести запах гари в Москву из Рязанской области в ближайшие 36-48 часов.

СМОГ В ПОДМОСКОВЬЕ

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал РИА Новости, что смог в Подмосковье из-за пожара в Рязанской области не несет экологического ущерба, запах гари на юге региона может ощущаться еще несколько дней из-за неблагоприятных метеоусловий — аномальной для августа жары и безветрия.

"Лаборатории оценили содержание в воздухе 19 основных загрязняющих веществ. Есть незначительный рост концентраций взвешенных веществ, оксида и диоксида азота, оксида углерода, но превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, содержание колеблется от 0,3 до 0,9 ПДК. Разумеется, чувствуется запах гари, но он появляется даже при низких концентрациях продуктов сгорания. Экологических угроз Подмосковью мы не видим, ситуация на юго-западе контролируется более чем 50 стационарными датчиками и мобильными лабораториями", — отметил Фирсов, слова которого приводит пресс-служба.

По словам министра, запахи на юге региона могут ощущаться еще несколько дней, поскольку установились неблагоприятные метеорологические условия. Это.

"По информации из Рязанской области, пожар уже локализован, угрозы того, что он перекинется в Подмосковье, нет", — добавили в региональном министерстве.

Как уточнили в министерстве, мобильные лаборатории ГКУ "Мособлэкомониторинг" в ночь на 18 августа выехали в Серпухов, чтобы проанализировать качество воздуха. Причиной внеплановой поездки стал крупный лесной пожар в соседней Рязанской области.