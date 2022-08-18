МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В России хотели бы увидеть не только тихое недовольство жителей Евросоюза действиями своих правительств, но и призыв их к ответу "за очевидную глупость", "тем более если "плата за европейскую демократию" — холод в квартирах и пустые полки в холодильниках", — написал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Медведев отметил нежелание жителей Евросоюза поддерживать санкции

"Ни от кого не закрываемся, поддерживаем любые здравые предложения. Правда, в свою очередь хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное. Например, призывают их к ответу, наказывая за очевидную глупость. Тем более если "плата за европейскую демократию" — холод в квартирах и пустые полки в холодильниках, такая "демократия" — для безумных", — отметил он.

Медведев также напомнил, что четыре кабинета министров в Европе за короткий срок уже успели уйти в отставку. "Туда им и дорога. И это явно не конец. Голоса избирателей — мощный рычаг воздействия даже на самых отмороженных политиканов", — добавил зампредседателя Совбеза РФ.

Он также указал, что Россия в отношениях с Западом хочет мирного сотрудничества, торговли и "прочих нормальных для всех вещей", при этом правительства европейских стран соревнуются, кто злее расскажет о желании порвать с ней отношения, а обычные граждане здравый смысл не утратили.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Европейцы должны "призвать своих недоумков к ответу", заявил Медведев

"Правительства европейских государств, особенно преуспевают в этом нищие прибалты, оголтелые поляки и бегущие в НАТО финны, соревнуются, кто злее расскажет о своём желании порвать с Россией все отношения. Буквально: россиян презираем и никуда не хотим пускать. Визы отменить. Книги позабыть. Картины развидеть. Музыку расслышать. Газ и нефть — не будем брать", — написал он.

По мнению Медведева, "с последним сложнее, особенно в ожидании холодной зимы", но пока все европейские политики стараются" держаться стройно — никаких связей с русскими".

"Больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией. Хотят полноценных отношений, как было раньше. Нормальных личных контактов, российских энергоносителей в котельных, нашего рынка для своих товаров, успешной торговли, наших туристов в своих музеях и кафе", — считает он.