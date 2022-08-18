МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В России хотели бы увидеть не только тихое недовольство жителей Евросоюза действиями своих правительств, но и призыв их к ответу "за очевидную глупость", "тем более если "плата за европейскую демократию" — холод в квартирах и пустые полки в холодильниках", — написал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев отметил нежелание жителей Евросоюза поддерживать санкции

"Ни от кого не закрываемся, поддерживаем любые здравые предложения. Правда, в свою очередь хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное. Например, призывают их к ответу, наказывая за очевидную глупость. Тем более если "плата за европейскую демократию" — холод в квартирах и пустые полки в холодильниках, такая "демократия" — для безумных", — отметил он.

Медведев также напомнил, что четыре кабинета министров в Европе за короткий срок уже успели уйти в отставку. "Туда им и дорога. И это явно не конец. Голоса избирателей — мощный рычаг воздействия даже на самых отмороженных политиканов", — добавил зампредседателя Совбеза РФ.

Он также указал, что Россия в отношениях с Западом хочет мирного сотрудничества, торговли и "прочих нормальных для всех вещей", при этом правительства европейских стран соревнуются, кто злее расскажет о желании порвать с ней отношения, а обычные граждане здравый смысл не утратили. Европейцы должны "призвать своих недоумков к ответу", заявил Медведев

"Правительства европейских государств, особенно преуспевают в этом нищие прибалты, оголтелые поляки и бегущие в НАТО финны, соревнуются, кто злее расскажет о своём желании порвать с Россией все отношения. Буквально: россиян презираем и никуда не хотим пускать. Визы отменить. Книги позабыть. Картины развидеть. Музыку расслышать. Газ и нефть — не будем брать", — написал он.

По мнению Медведева, "с последним сложнее, особенно в ожидании холодной зимы", но пока все европейские политики стараются" держаться стройно — никаких связей с русскими".

"Больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией. Хотят полноценных отношений, как было раньше. Нормальных личных контактов, российских энергоносителей в котельных, нашего рынка для своих товаров, успешной торговли, наших туристов в своих музеях и кафе", — считает он.