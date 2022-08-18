МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Очередная серия забастовок работников транспортной системы Великобритании начнется в четверг и продлится несколько дней, говорится в заявлении на сайте профсоюза RMT, представляющего интересы работников. Исследование: четверть британцев может остаться без света в октябре

"Более 50 тысяч работников (железнодорожной компании) Network Rail, наземного транспорта Лондона, метро Лондона и 14 других железнодорожных компаний-операторов выйдут на забастовку на этой неделе", — говорится в документе.

Сотрудники железнодорожных компаний начнут протесты в четверг 18 августа и субботу 20 августа, работники лондонского метро и наземного транспорта выйдут на забастовку в пятницу 19 августа, сказано на сайте.

Помимо членов профсоюза RMT к забастовкам присоединятся члены профсоюзов TSSA и Unite, сообщил телеканал Sky News.

Ожидается, что 80% железнодорожных линий будет закрыто во время протестов, отмечает телеканал.

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