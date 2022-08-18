МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Более половины жителей Евросоюза, а в некоторых государствах и две трети, не готовы поддерживать санкции против России, отметил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Европейцы должны "призвать своих недоумков к ответу", заявил Медведев

"Тем более что поддержка предлагается сугубо за свой, личный счёт. Причём весь этот бред — от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги — ради того, чтобы наказать далёкую "дремучую Россию", которая ни одному из граждан Евросоюза своей операцией на Украине ничем не навредила", — добавил он.

Медведев считает, европейский обыватель начинает задумываться о том, почему он должен платить за чужие грехи. "Мы, конечно, хотим мирного сотрудничества, торговли, обменов и прочих нормальных для всех вещей. Ни от кого не закрываемся, поддерживаем любые здравые предложения", — подчеркнул он