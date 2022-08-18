МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Приватизация госпредприятий на Украине начнется с хлебокомбинатов и спиртзаводов. Об этом сообщила глава Минэкономики страны Юлия Свириденко. В МИД назвали объем вывезенного с Украины продовольствия

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что приватизация в стране начнется с 1 сентября, согласно принятому ранее украинским парламентом закону. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отметил, что это документ, который фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий. По его словам, "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".

"Стартовать с сентября будем со спиртзаводов и хлебокомбинатов. У нас уже есть определенный график передачи объектов по всей Украине", — отметила Спириденко.

По ее словам, приватизация пройдет на упрощенных условиях. Частные предприниматели получат возможность выкупить целостные имущественные комплексы. Сам процесс от объявления аукциона и до подписания договора будет занимать не более двух месяцев. Все разрешения и лицензии предприятия будут сохраняться для новых владельцев единых имущественных комплексов, подчеркнула министр.