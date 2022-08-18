ВЕНА, 18 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной с февраля 1975 года — 9,3%, свидетельствуют предварительные данные федерального статистического управления Statistik Austria. Аналитики ожидают рекордного ускорения годовой инфляции в еврозоне в июле

"В июле 2022 года уровень инфляции поднялся до 9,3%. Это самый высокий уровень инфляции с февраля 1975 года", — заявил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас

Он отметил, что прежде всего выросли цены на топливо, бытовую энергию, продукты питания и в сфере общественного питания.

"Рост цен особенно заметен при еженедельных покупках: рост стоимости мини-корзины, в которой, помимо продуктов питания и услуг, содержится и топливо, в июле выросло на 19,1%, то есть в два раза выше общей инфляции", — заявил Тобиас Томас.

Годовая инфляция в Австрии по итогам июня стала максимальной с сентября 1975 года, достигнув уровня в 8,7%.