МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Китай выступил категорически против торговых переговоров США и Тайваня. Об этом заявила официальный представитель министерства коммерции страны Шу Цзюэтин. МИД Китая заявил, что примет меры в ответ на визит делегации США на Тайвань

Ранее офис торгового представителя США сообщил, что американская и тайваньская стороны договорились осенью начать торговые переговоры в рамках Американо-тайваньской инициативы по торговле XXI века, которая впервые была представлена в начале июня. Диалог, по словам заместителя торгового представителя США Сары Бианки, позволит "углубить торговые и инвестиционные отношения США и Тайваня, продвинуть приоритеты взаимной торговли на основе общих ценностей".

"Мы обратили внимание на то, что США объявили о начале переговоров по так называемой "Американо-тайваньской инициативе по торговле XXI века", а также об утверждении так называемого "мандата на ведение переговоров". Мы выступаем категорически против этого", — подчеркнула Шу Цзюэтин.

Она напомнила, что соблюдение политики "одного Китая" является необходимым условием для проведения Тайванем экономического сотрудничества с другими странами.

По словам Шу Цзюэтин, "США должны с осторожностью осуществлять торгово-экономические отношения с Тайванем, проявлять уважение к коренным интересам Китая", поскольку от этого зависят китайско-американские экономические отношения, а также мир и безопасность в регионе.

Пекин примет все необходимые меры для защиты своих интересов, жобавила она.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.