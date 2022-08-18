МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июле ускорилась до рекордных 8,9% с 8,6% в июне, следует из данных Евростата.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных DailyFX.