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2022-08-18T11:57:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220818/837821360.html

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 8,9% в июле

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https://россиясегодня.рф

. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июле ускорилась до рекордных 8,9% с 8,6% в июне, следует из данных Евростата. Показатель совпал с прогнозом... ПРАЙМ, 18.08.2022

экономика, новости, еврозона, инфляция

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60