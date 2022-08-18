МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Согласно опубликованным в четверг данным, импорт алюминия в Китай в июле снизился на 38,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это связано с ростом внутреннего производства металла до рекордного уровня и сокращением предложения на экспортном рынке. Биржевые цены на алюминий выросли в Азии на фоне сокращения предложения

В прошлом месяце Китай ввез 192 581 тонну необработанного алюминия и алюминиевых продуктов, включая первичный алюминий и алюминиевый сплав, сообщили в Главном таможенном управлении.

Китай занимает первое место в мире по производству и потреблению металлов. В июле выплавка алюминия в стране достигла рекордных 3,43 млн тонн, поскольку металлургических предприятий не коснулись ограничения на подачу электроэнергии, введенные в прошлом году.

Между тем сильное удорожание электроэнергии привело к сокращению производства алюминия за пределами КНР. Заводы в Европе и США вынуждены сократить производственные мощности из-за снижения прибыли.

Закрытие арбитражного окна между рынками в Шанхае и Лондоне привело к снижению импорта.

Суммарный импорт в Китай в первые 7 месяцев этого года составил 1,27 млн тонн, что на 28,1% ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Импорт боксита, основного источника алюминиевой руды, в прошлом месяце достиг 10,59 млн тонн, что на 12,4% выше июньского показателя (9,42 млн тонн). Импорт в июле 2021 года составил 9,25 млн тонн, согласно данным.