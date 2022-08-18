Путин встретится с президентом Казахстана в Сочи 19 августа
Пресс-служба Кремля: Путин встретится с Токаевым в Сочи 19 августа
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 19 августа в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что они обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества.
Пресс-служба добавила, что также будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств, в котором Казахстан председательствует в этом году.