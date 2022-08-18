МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 19 августа в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля. Путин заявил, что Россия и Китай не подчинятся диктату наднациональных элит

Отмечается, что они обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества.

Пресс-служба добавила, что также будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств, в котором Казахстан председательствует в этом году.