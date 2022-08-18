МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рекордный за пять месяцев объем дизельного топлива — около трех миллионов баррелей — готов в августе отправиться танкерами в Европу из Азии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa. Экономист объяснил, почему в России не дешевеет бензин

"Пять судов, несущих около трёх миллионов баррелей, готовы отправиться из Азии в Европу в августе", — пишет агентство, ссылаясь на данные Vortexa. Блумберг также отмечает, что это самый высокий показатель за пять месяцев в пересчете на баррель в день.

Поставки дизеля из Азии растут как более выгодные из-за высоких цен на этот вид топлива на хабах Амстердама, Роттердама и Антверпена (ARA), а также на фоне избытка предложения в Азии, пишет Блумберг, ссылаясь на трейдеров.

Рост цен на газ заставляет европейскую промышленность переходить на нефть. Учитывая это, Международное энергетическое агентство на минувшей неделе повысило оценку спроса на нефть в мире в 2022 году до 99,7 миллиона баррелей в сутки с июньских 99,4 миллиона баррелей в сутки.