МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Индекс покупательского оптимизма, который демонстрирует то, как люди оценивают собственные экономические перспективы, вырос во втором квартале на 9 процентных пунктов, до 90 пунктов, сообщил директор по работе с ритейлом исследовательской компании "NielsenIQ Россия" Константин Локтев. "Ромир" сообщил о росте недельных расходов россиян и среднего чека

"90 пунктов из 200 максимальных составило значение индекса оптимизма. Во II квартале он вырос сразу на 9 процентных пунктов", — заявил он в ходе форума "Дни ритейла на Балтике".

Уточняется, что 90 пунктов — это "территория пессимизма", поскольку оптимистичным являются значения выше 100.

Локтев также отметил, что покупатели стали оптимистичнее оценивать собственные экономические перспективы, что и позволило индексу вырасти во втором квартале по сравнению со спадом в первом. Однако, по мнению эксперта, это временное облегчение. Так, на данный момент 82% покупателей продолжает находиться в режиме экономии.

Индекс оптимизма состоит из исследования того, на сколько люди уверены в перспективах собственного трудоустройства, в личном материальном положении и на сколько они считают, что сейчас хорошее время для покупки новых вещей.