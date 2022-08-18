МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Ряд крупных зарубежных алкогольных брендов заинтересован в том, чтобы их продукция была ввезена в Россию в рамках параллельного импорта. Об этом заявил РИА Новости сообщил РИА Новости руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев. Магазины попросили правительство разрешить параллельный импорт алкоголя

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко с просьбой разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, в том числе Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel's, Hennessy. Заместить эти товары в ближайшее время не представляется возможным: на российском рынке нет аналогов и технологий, чтобы наладить их производство, отмечалось в письме, с которым ознакомилось агентство.

"В этом заинтересованы и сами правообладатели… Крупные компании хотели бы продолжать работать в России, но под давлением общественного мнения и санкционных рисков они не хотят поставлять сами… Но в принципе в их интересах было бы, чтобы эта продукция осталась на российском рынке в рамках параллельного импорта", — считает Ставцев.

Эксперт также уточнил, что это было бы актуально для производителей крепкого алкоголя, более того такие сигналы уже поступали отечественным дистрибьюторам. Однако для вина "эта история не имеет значения, так как каких-то крупных брендов нет, а то что есть — заменяемое, как импортной продукцией, так и отечественной", добавил Ставцев.

При этом председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев заявил РИА Новости, что эта мера позволит сохранить привычный для потребителя ассортимент алкогольной продукции, повысит уровень собираемости налогов и акцизных платежей, а также станет препятствием на пути увеличения доли нелегальной алкогольной продукции. "Одновременно мы взаимодействуем с Росалкогольрегулированием и Минфином РФ по недопущению притока контрафакта на российский рынок", — заключил он.

До этого, в конце июля, представители ресторанного бизнеса сообщали агентству о том, что запасов зарубежного крепкого алкоголя в российских ресторанах хватит максимум до начала осени. В связи с этим игроки рынка надеются на запуск механизма параллельного импорта в этой сфере, при этом, по их мнению, цены на такой алкоголь будут выше на 30-50%.