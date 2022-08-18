БЕРЛИН, 18 авг — ПРАЙМ. Министр по делам семьи Германии Лиза Паус отметила высокий риск роста детской бедности в стране из-за инфляции и предложила повысить детские пособия. В Германии придумали горелку из туалетной бумаги для отопления дома зимой

"Рост цен на энергию и продовольствие очень ощутим. Угроза, что детская бедность вырастет, высока. Поэтому мы должны принимать дальнейшие меры компенсации. Они должны также прицельно достигать тех, кто в этом больше всего нуждается. В настоящий момент речь идет о средствах к существованию. Многие люди, в том числе семьи с детьми, в финансовом плане прижаты к стене", — заявила Паус в интервью медиагруппе RND.

Отвечая на вопрос, какие меры могут быть приняты, Паус напомнила, что во время пандемии государство выплачивало единовременные пособия на детей, но в нынешней ситуации "этого более недостаточно". "Нам срочно нужно повышение детских пособий, их должны получать все семьи", — заявила министр.

Действующие правительство ФРГ в своей программе обозначило борьбу с детской бедностью как один из приоритетов своей деятельности. Предполагается, что вместо многочисленных разрозненных пособий будет введена система базового дохода для детей. По словам Паус, соответствующий законопроект будет представлен осенью. В случае его принятия система базового дохода для детей заработает с 2025 года.