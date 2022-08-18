МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Индекс, отражающий оценку россиянами экономической ситуации в стране, за период с 8 по 14 августа вновь сократился — на 4 процентных пунктa — после снижения до нулевого значения неделей ранее, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир". "Ромир" сообщил о росте недельных расходов россиян и среднего чека

Отмечается, что индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитываются как разница между положительными и отрицательными ответами.

"За прошедшую неделю августа индекс экономической уверенности россиян вернулся в отрицательную зону, снизившись до —4 пунктов", — говорится в исследовании в рамках проекта "М-Пульс". На предыдущей отчетной неделе показатель был нулевым.

В холдинге отметили, что при этом доля пессимистично настроенных россиян выросла — 3 из 4 жителей страны считают, что в экономике, в той или иной степени, есть проблемы.

"М-Пульс" — это еженедельный мониторинг влияния социально-экономической ситуации на человека, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента, мнениях жителей страны по актуальным темам, личных предпочтениях. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек (по полу, возрасту, федеральному округу и типу населенного пункта). Трекинг осуществляется на базе потребительской панели "Ромир" с участием верифицированных респондентов.