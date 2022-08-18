МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Экономические настроения россиян значительно улучшились с марта 2022 года, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение". Россиянам предложили официальные шопинг-туры в Белоруссию

Как сообщается, в марте этого года экономическими оптимистами оказались 9% опрошенных, склонными к оптимизму — 13%. В июне оптимистов было уже 19%, еще столько же — склонных к оптимизму.

Количество граждан, нейтрально настроенных по отношению к экономической ситуации, увеличилось с марта с 33 до 37 процентов. Количество пессимистично настроенных россиян уменьшилось с 29% до 13%.

"Таким образом, с начала весны экономические настроения россиян ощутимо улучшились", — говорится в выводах исследователей, опубликованных на сайте ФОМ.

Согласно результатам опроса, среди оптимистов чаще встречаются люди от 18 до 45 лет, которые имеют среднее общее или среднее специальное образование. Около половины (47%) оптимистов — это работающие по найму, 29% — неработающие пенсионеры. Среди пессимистов — 55% работающих по найму и 24% неработающих пенсионеров.

У половины (50%) оптимистично настроенных по отношению к экономической ситуации материальное положение за последний год не изменилось, у 29% — улучшилось, у 19% — ухудшилось.

Есть сбережения также у половины 47% оптимистов, у 50% их нет. Больше половины из оптимистов (62%) сейчас собираются откладывать деньги, еще 25% — покупать дорогостоящие товары. При этом 63% оптимистов признались, что ничего отложить за последний месяц им не удалось. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Экономить за последний год приходилось 61% оптимистично настроенных и 84% пессимистично настроенных по отношению к экономической ситуации граждан.

Кредиты при этом есть у 36% оптимистов и 43% пессимистов, а также у 39% склонных к оптимизму и у такого же количества респондентов, склонных к пессимизму. Реже всего кредиты есть у нейтрально настроенных граждан — в 34% случаев.

Санкции против России не повлияли на материальное положение 39% оптимистов и 33% пессимистов. Полностью потеряли доход из-за них 1% нейтрально настроенных по отношению к экономической ситуации и 2% пессимистично настроенных россиян.

Источником данных ФОМ указывает 107-112-ю волны исследования "Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения", выполненного по заказу Банка России. Метод опроса – интервью по месту жительства в режиме face-to-face. В каждом опросе — не менее 2000 респондентов, 105 населенных пунктов в 55 субъектах РФ. Статистическая погрешность в каждом опросе не превышает 3,3%.