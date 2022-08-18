АНКАРА, 18 авг — ПРАЙМ. В августе в рамках продуктовой сделки из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна тонн, сообщило минобороны Турции. 

Госсекретарь США Э. Блинкен

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"Всего с 1 августа за отгрузкой зерна отплыло 43 судна, 25 из которых вышли из украинских портов. 18 судов отправились в украинские порты для отгрузки зерна. На сегодняшний день из украинских портов отгружено более 622 тысяч тонн зерна", — сказано в сообщении турецкого ведомства.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.