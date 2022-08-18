СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 18 авг — ПРАЙМ. Включение алкогольной продукции в перечень параллельного импорта — сложный вопрос, так как, с одной стороны, нужно дать шанс отечественным производителям, а эта мера может им мешать, с другой — обеспечить потребителей необходимым количеством продукции, сообщил РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров РФ (ФРиО) Игорь Бухаров в кулуарах форума "Дни ритейла на Балтике". В российских ресторанах заканчивается крепкий импортный алкоголь

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко с просьбой разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, в том числе Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel's, Hennessy. Заместить эти товары в ближайшее время не представляется возможным: на российском рынке нет аналогов и технологий, чтобы наладить их производство, отмечалось в письме, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Это сложный вопрос. Если говорить о том, что надо давать преференции российскому виноделию, российским производителям, то я считаю, что параллельный импорт (алкоголя — ред.) нельзя разрешать, это может мешать. Если говорить о том, что смогут ли справиться сегодня российские производители алкогольной продукции с тем, чтобы заполнить освободившуюся нишу, тогда мы точно будем за разрешение параллельного импорта", — пояснил Бухаров.

При этом, по его словам, острый дефицит алкоголя российскому рынку в отсутствие параллельного импорта этой продукции не грозит. "Нужно подходить очень аккуратно к такому решению, потому что кроме европейского региона существует много винодельческих регионов в тех странах, которые к нам очень лояльны — та же Южная Америка, Южная Африка, мы спокойно можем брать там вино и его продавать", — добавил он.

При этом, как отметил эксперт, цены на продукцию Нового Света будут даже ниже привычных российскому потребителю европейских вин. "Регионы это известные, это даже дешевле будет для потребителя", — заявил Бухаров.

Что же касается крепкого алкоголя, то, по его словам, российские производители смогут заместить и эту нишу, а с разнообразием ассортимента могут помочь небольшие производства. "Надо вводить в деловой оборот малых производителей крепкого алкоголя, на рынке есть аналоги тому же виски, это даст возможность наполнить полки разнообразной продукцией", — считает глава ФРиО.