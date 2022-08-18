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https://1prime.ru/state_regulation/20220818/837824126.html
В МИД призвали Литву урегулировать проблемы калининградского транзита
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. РФ ПРИЗЫВАЕТ ЛИТВУ НЕМЕДЛЕННО ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ С КАЛИНИНГРАДСКИМ ТРАНЗИТОМ — МИД О СИТУАЦИИ С "ШАУЛЯЙ БАНКОМ" Новость дополняется ПРАЙМ, 18.08.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. РФ ПРИЗЫВАЕТ ЛИТВУ НЕМЕДЛЕННО ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ С КАЛИНИНГРАДСКИМ ТРАНЗИТОМ — МИД О СИТУАЦИИ С "ШАУЛЯЙ БАНКОМ"
Новость дополняется