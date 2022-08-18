МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 августа, сократилось на 2 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 250 тысяч, сообщило министерство труда страны. The Hill: этой зимой США могут замерзнуть вместе с Европой

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя по сравнению с первоначальным, до 265 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 252 тысяч с 262 тысяч заявок.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 2,75 тысячи — до 246,75 тысяч с уровня предыдущей недели в 249,5 тысячи, показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения на 2,5 тысячи с 252 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 августа, увеличилось на 7 тысяч с показателя предшествовавшей недели — до 1,437 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.