МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. ЕС не может согласовать вопрос запрета виз для граждан России, страны союза вряд ли придут к такому решению, сообщил телеканал CNN. В МИД заявили, что Москва не оставит решение Финляндии по визам без ответа

По мнению журналистов, несмотря на то, что после начала российской спецоперации на Украине страны ЕС были в целом едины и согласовали введение санкций против России, есть факторы, которые осложняют принятие единого решения и согласия со стороны всех государств, в том числе это разные экономические и политические приоритеты, а также географическое положение.

Отмечается, что некоторые европейские государства придерживаются мнения, согласно которому Россия является важной частью региона. Также сообщается, что некоторые страны ЕС хотят поддерживать с ней отношения после завершения ситуации на Украине и поэтому выступают против принятия подобных решений, но такие государства, как Финляндия, Польша, Литва, Эстония и еще ряд стран считают необходимым ввести запрет на выдачу виз россиянам, которые "должны почувствовать цену" сложившейся ситуации.