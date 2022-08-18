СОЧИ, 18 авг — ПРАЙМ. Поведение западных партнеров показало, что Россия должна развивать собственные компетенции в сфере судостроения, стране нужен суверенитет по самым значимым технологиям, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин проводит совещание по судостроению

"Подчеркну: ситуация в мире, поведение наших западных партнеров вновь показали, что мы должны более активно развивать собственные компетенции в области судостроения. Я уже много раз говорил об этом. Все импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать. Но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям нужно", — сказал Путин на совещании по развитию судостроительной отрасли.

По его словам, нужно делать так, чтобы как можно больше операций по оснащению, дооборудованию и ремонту судов проводились именно в России. Он подчеркнул, что в России есть все необходимое для уверенного долгосрочного развития судостроения.

Владимир Путин также заявил о необходимости поддержать модернизацию верфей для судостроительства.

"Нужно дать ход инициативам российских судостроителей, их отечественных поставщиков и заказчиков. Поддержать модернизацию наших верфей и предусмотреть удобные финансовые механизмы, чтобы внутри России появились новые заказы на качественные, современные суда", — заявил глава государства.

"Нужно верстать планы верфей, исходя из потребностей самих заказчиков — транспортных, рыбопромысловых, энергетических и других компаний", — добавил он.