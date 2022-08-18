МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ разработал и согласовал с Минфином РФ программу льготного лизинга судов с привлечением средств ФНБ по ставке 1,5% годовых, сообщил вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Путин заявил, что России нужен суверенитет по технологиям судостроения

"Для масштабного обновления флота требуется серьезная господдержка, и здесь ключевой мерой является льготный лизинг. Он сегодня работает, и эффективно — это, собственно, основной двигатель тех заказов, которые есть. Нами разработана программа, для реализации которой необходимо привлечение средств ФНБ, с возвратом по ставке 1,5% годовых. Мы предварительно с Минфином согласовали этот подход, и сейчас ГТЛК уточняет до конца объем необходимого финансирования по предварительно подготовленной программе", — сказал Мантуров в ходе совещания по развитию судостроительной отрасли у президента РФ Владимира Путина.