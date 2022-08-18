МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Минпромторг и Минфин договорились обнулить НДС на услуги по ремонту и обслуживанию судов, но при условии, что с предприятиями будут заключены инвестиционные соглашения, обязывающие их вкладывать полученную прибыль в модернизацию, заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Минпромторг разработал программу льготного лизинга судов

"Помимо строительства новых судов необходимо параллельно решать вопросы ремонта и обслуживания техники. С учетом вашего поручения, Владимир Владимирович, совместно с Минфином мы нашли решение по обнулению НДС по судоремонту. Но при условии, что мы с предприятиями будем заключать инвестиционные соглашения на условиях вкладывать полученную прибыль в модернизацию и по сути создание новой отрасли", — заявил он на совещании по судостроению с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Готовим соответствующие сейчас с коллегами поправки в налоговый кодекс", — добавил он.