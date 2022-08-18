ООН, 18 авг — ПРАЙМ. Цены на пшеницу в мире снизились на 8% после заключения продуктовой сделки, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. Минсельхоз не рассматривает отмену плавающих экспортных пошлин на зерно

"Мы наблюдаем признаки того, что глобальные продовольственные рынки начинают стабилизироваться. Цены на пшеницу упали на целых 8% после подписания соглашений", — сказал Гутерреш.

По его словам, индекс цен на продовольствие Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в июле упал на 9%, что стало самым большим снижением с 2008 года.

Как указал генсек, большинство продовольственных товаров в настоящее время продаются по ценам ниже, чем были до специальной военной операции РФ на Украине.

Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.