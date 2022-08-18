МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Фрахтовый рынок России стабилизировался, несмотря на санкции, в настоящий момент флот весь в работе, сообщил председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк на совещании по судостроению с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин заявил, что России нужен суверенитет по технологиям судостроения

Западные страны из-за спецоперации на Украине ввели множество санкций против России, в том числе под них попали морские порты и "Совкомфлот", были трудности на фрахтовом рынке. Франк отметил, что в марте-апреле на фоне санкций сложилась "тревожная обстановка".

"Но в настоящий момент выполнение данных вами поручений привело к тому, что работа ритмично налажена, весь флот в работе. И в принципе цель, которую перед собой ставили те, кто вводил санкции — они не первый раз этим инструментом пользуются и против других стран раньше пользовались — задача, безусловно, была парализовать производство, остановить процессы и в принципе сформировать монополию западного фрахта и прежде всего стран недружественных, это у них не получилось", — сказал Франк.

"В настоящий момент флот весь в работе, это оказало стабилизирующее воздействие на фрахтовый рынок. В настоящий момент против фрахта апрельско-мартовского… совершенно другая картина, и эффективность в том числе внешней торговли возросла, поэтому спасибо вам за поручение", — продолжил он.

Путин в конце марта поручил главе Минтранса РФ Виталию Савельеву рассмотреть возможность использования судов судоходной компании "Совкомфлот" российскими грузоотправителями на фоне сложностей с фрахтовыми ставками.