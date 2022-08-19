МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Компания IКЕА после заявления о прекращении работы в России выкупила всю заказанную у хлопчатобумажного комбината "Шуйские ситцы" продукцию, которая находилась на стадии производства, сообщила РИА Новости генеральный директор комбината Анна Богаделина. Кировские власти назвали приоритет при продаже "ИКЕА Индастри Вятка"

Сотрудничество "Шуйских ситцев" с IКЕА длилось 17 лет, комбинат производил для европейской компании постельное белье, покрывала, шторы.

"Уход иностранных компаний на нас сказался больше со стороны сбыта, со стороны продаж, потому что ушла компания, которая была одним из ключевых наших партнеров. Но надо отдать должное, компания соблюла все договорные условия и даже больше", — сказала Богаделина.

Она уточнила, что так как "Шуйские ситцы" — предприятие полного цикла производства, то на каждом этапе возник определенный объем "незавершенки" под конкретного заказчика. "Был очень корректный выход партнёра, мы получили от него четкий запрос: подготовить информацию по остаткам незавершенного производства на каждом этапе. В итоге мы обозначили сроки, когда наша незавершенная продукция станет готовой, в каком объеме. Мы согласовали это отдельным соглашением, и компания у нас это всё в полном объеме выкупила", — пояснила гендиректор.

По ее мнению, такое расставание можно считать "очень достойным", когда "партнеры пожали друг другу руки". "Расстались не навсегда, поскольку жизнь не заканчивается. То, чему мы научились в совместной работе и до нынешней ситуации, и сейчас — это опыт только положительный. Мы в будущем будем применять этот опыт, исповедуя принцип открытости, социальных гарантий, устойчивого развития. Это то, на чём следует строить фундамент любого предприятия, любого бизнеса в любой отрасли", — отметила Богаделина.

Хлопчатобумажный комбинат "Шуйские ситцы" ведет отсчет с 1820 года. Сегодня это предприятие полного цикла от переработки хлопка до выпуска готовых изделий. Ассортимент выпускаемой продукции включает десятки видов тканей, постельное белье и домашний текстиль — всего более 6,5 миллиона швейных изделий в год. Штат компании — 2000 человек.