МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Оптово-продовольственные рынки должны появиться в каждом российском регионе, не исключается их господдержка, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Гутерреш призвал продолжать обеспечивать поток продовольствия с Украины

"Знаете, что интересно, эту тему даже не мы придумали в Минпромторге — это ряд региональных руководителей сказали о том, что такой формат нужен. Мы считаем, что в каждом субъекте РФ должен появиться оптово-продовольственный рынок, их не надо много — по пять или десять — на самом деле, достаточно одного крупного рынка на регион", — сказал он.

По словам Евтухова, главная задача нововведения — дать возможность малым фермерским хозяйствам привезти товар, расфасовать и упаковать, дальше продукция будет расходиться по точкам розничных продаж. "Нужно, чтобы каждый человек, который хочет, чтобы его продукция оказалась на прилавках магазинов, мог это сделать", — пояснил он.

Евтухов подчеркнул, что Минпромторг заинтересован в динамичном развитии таких рынков в стране. "Поскольку в настоящее время такой формат не совсем окреп и требует особой заботы со стороны государства, то мы считаем, что крайне важно подумать над мерами господдержки", — добавил чиновник.

Замминистра также отметил, что механизм работы оптово-продовольственных рынков уже создан, сроки их открытия — вопрос к регионам, которые уже проявляют большой интерес к нововведению.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.