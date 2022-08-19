МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Топ-менеджеры и строители просят самые высокие зарплаты в России, скромнее всего — вчерашние студенты и специалисты без опыта, рассказали РИА Новости руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. Реальные зарплаты в России снизились в мае

По ее словам, в начале августа медиана ожидаемой зарплаты по стране составила 55,2 тысячи рублей. В феврале года она находилась на уровне 54,6 тысячи рублей. В свою очередь, медиана предлагаемой зарплаты по стране на 1,2 тысячи рублей меньше ожидаемой — 54 122 рублей.

"Самые высокие ожидания по зарплате — традиционно среди высшего менеджмента (81 639 рублей), представителей строительных специальностей (72 146 рублей), в сфере закупок (68 550 рублей) и добычи сырья (68 533 рубля)", — отметила Игнатова.

"Ниже рынка" (ниже 55 тысяч рублей) просят зарплату работники сферы туризма и общепита, госслужащие, научные сотрудники, операторы колл-центров, рабочий и административный персонал. При этом самые скромные ожидания по зарплате традиционно демонстрируют вчерашние студенты и молодые специалисты без опыта работы (45,3 тысячи рублей).