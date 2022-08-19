МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ не прогнозирует скачка продовольственной инфляции к концу года, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Минпромторг: в каждом регионе появятся оптово-продовольственные рынки

"Надеюсь, что нет. Пока что мы видим, что начались в большей степени дефляционные процессы", — ответил он на соответствующий вопрос.

Евтухов также рассказал, что крупные ритейлеры продолжают ограничивать торговую наценку на социально значимые товары. По его мнению, такую практику целесообразно продолжать и дальше, но нормативно закреплять не планируется. "Я считаю, что мы нашли путь как договариваться с торговлей – чтобы они соблюдали определённые правила — без жесткого нормативного и императивного закрепления", — подчеркнул он.

В июне текущего года Росстат впервые с августа 2021 года зафиксировал продовольственную дефляцию. Цены на продовольствие снизились в июне на 1,1%, в июле дефляция усилилась до 1,53%. По последним данным Минэкономразвития, с начала месяца к 15 августа составила 0,69%. В целом министерство ожидает, что инфляция в РФ в 2022 году составит 13,4%, в 2023 году – 5,5%.

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