МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российской промышленности в первую очередь нужно сосредоточиться на развитии авиа- и двигателестроения, атомной отрасли, а также на создании отечественного оборудования для нефтегазовой отрасли и станкостроении, считает проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков. Мантуров назвал плановый объем ежегодного выпуска самолетов Ту-214

"В первую очередь, я бы выделил отрасли авиастроения и двигателестроения. Страна у нас большая, даже в отпуск в России мы, как правило, летаем на самолетах", — сказал Боровков, отвечая на вопрос о приоритетных для России направлениях импортозамещения.

Он уточнил, что стране необходимы собственные разработки двигателей любых типов. "Сначала воздушные двигатели, авиационные и вертолетные газотурбинные двигатели, двигатели для электротранспорта. Дальше – морские ГТД, включая редукторы в составе энергоагрегата, потому что это высокотехнологичное оборудование было зачастую импортное – либо украинские, либо западные", — сказал он.

"В этих актуальных разработках мы (Питерский Политех – ред.) принимаем активное участие совместно с головным исполнителем – Объединенной двигателестроительной корпорацией, входящей в госкорпорацию "Ростех", — рассказал Боровков. Он привел в пример их работу над цифровым двойником морского газотурбинного двигателя и редуктора. "Он поможет сократить время проектирования морского газотурбинного двигателя нового поколения, снизить себестоимость разработки, сократить затраты на изготовление опытных образцов силовых установок и проведение необходимых испытаний. Срок завершения проекта – конец 2023 года". – сообщил эксперт. Мантуров считает разбор самолетов на запчасти мировой практикой

"Затем по значимости я бы поставил нефтегазовое машиностроение — нефтегазовая отрасль по-прежнему во многом формирует бюджет", – добавил он. Эксперт признал, что речь идет о создании сложного, наукоемкого и высокотехнологичного оборудования. "Но в условиях текущей геополитики без этого не обойтись", – подчеркнул он.

"Третья компетенция, которую нам нельзя потерять, – это, конечно, атомная промышленность", – считает Боровков. Здесь, по его словам, российские разработчики не сидят сложа руки. Он рассказал о спроектированном специалистами инжинирингового центра антидебризном фильтре, который используется в атомной энергетике, и по ключевому показателю в десять раз превосходит конструкцию, используемую на протяжении предыдущих лет.

"И, конечно, особого внимания заслуживают электроника, станкостроение и инженерное программное обеспечение", — заключил он.

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