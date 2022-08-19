МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 19 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 2,2% 2,4% (факт)
2:50 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0% 0,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 0,4% 0,4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июль) -5,9% -3% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июль) -0,2% 0,3% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июль) -5,8% -3,4% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 0,6% 5,3% (факт)
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) 1,9% 0,9%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 2,2% 0,3%
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 601  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 763  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -34,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 210,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 142,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 21,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -244,3 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -57,6 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -25 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -9,8 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -34,5 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Магнит — ревьюированная финансовая отчетность по МСФО за 1П2022    
  RUB Global Ports — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022    
  RUB Россети — закрытие реестра для участия в ВОСА (16.09.2022, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения к ФСК ЕЭС    