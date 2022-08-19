События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 августа
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 19 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|2,2%
|2,4% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0%
|0,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)
|0,4%
|0,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июль)
|-5,9%
|-3% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|-0,2%
|0,3% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июль)
|-5,8%
|-3,4% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|0,6%
|5,3% (факт)
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
|1,9%
|0,9%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|2,2%
|0,3%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|601
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|763
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-34,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|210,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|142,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|21,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-244,3 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-57,6 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-25 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-9,8 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-34,5 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Магнит — ревьюированная финансовая отчетность по МСФО за 1П2022
|RUB
|Global Ports — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022
|RUB
|Россети — закрытие реестра для участия в ВОСА (16.09.2022, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения к ФСК ЕЭС
https://1prime.ru/state_regulation/20220819/837832668.html